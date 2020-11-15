Алексей Текслер провел мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц

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15 ноября 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из Instagram Алексея Текслера

В выходной день губернатор Челябинской области смастерил кормушку для птиц вместе с сыном Мишей.

Процесс изготовления деревянного домика для птиц они засняли на видео и выложили в Instagram. «Сын пообещал следить, чтобы пернатых там всегда ждало угощение», – написал Алексей Текслер.

Как всегда, пост получил множество лайков и комментариев. Многие подписчики Алексея Текслера отметили, что родители должны обязательно уделять время детям, несмотря на работу.

«Вот и один из вариантов, чем заняться с ребенком в выходной день – интересно и польза будет», - прокомментировал один из подписчиков.