Религия оказалась щепетильнее вопросов разницы рас

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15 ноября 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Религиозная нетерпимость является большей причиной предрассудков, чем раса. К такому выводу пришли исследователи института Вульфа.



Религия является «красной чертой» для многих людей. Большинство людей терпимо относятся к представителям других национальностей. Но к представителям иных религий выражают негативное отношение. Это главный вывод исследователей британского Института Вульфа.

«Мусульмане чаще всего были объектом негативного отношения со стороны других религиозных групп», — говорится в исследовании: «С другой стороны мусульмане сами оказались группой, наиболее склонной к негативному отношению к людям других религий».

В этом исследовании было учтено мнение 11 700 респондентов, проживающих в Англии и Уэльсе. Утверждается, что индусы, сикхи, евреи, буддисты и атеисты чувствуют себя неуютно при мысли о том, что близкий родственник женится на мусульманке. Христине к подобным вопросам оказались терпимее остальных.

Исследование утверждает, что отношение в религиозных общинах претерпевает значительные изменения от поколения к поколению.