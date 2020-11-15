Стартовало общероссийское голосование за самый привлекательный город страны

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15 ноября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Сейчас Челябинск занимает 14 позицию среди 86 городов, за него проголосовало более 38 тысяч человек.

Голосование проходит в рамках проекта «Город России». Его цель – поддержка национального развития и самосознания поколений, сохранение культурно-исторического наследия нашей страны.

По мнению организаторов, проект не только обозначит лучшие города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж.

В настоящий момент в лидеры по количеству голосов вышли Севастополь (более 175 тысяч голосов), Смоленск (более 170 тысяч голосов), Нальчик (более 122 тысяч голосов). Челябинск находится на 14 месте – более 38 тысяч голосов. Что касается других городов Уральского Федерального Округа, то Екатеринбург занимает 38 место, Тюмень – 29, Курган – 63-е место.

Проголосовать за любимый город можно на сайте www.город-россии.рф Итоги будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.