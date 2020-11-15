Замгендиректора компании «Ильюшин», генерал Юрий Смелтер умер от коронавируса

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15 ноября 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook.com/alexey.rogozin

фото: pixabay.com

Генерал-майор Юрий Смелтер, заместитель генерального директора компании «Ильюшин», умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Смелтер умер в ночь на воскресенье, 15 ноября. Ему был 61 год.

Новость о кончине мужчины написал в соцсети Facebook бывший руководитель компании и бывший вице-президент ОАК Алексей Дмитриевич Рогозин. По его словам, Юрий Вольдемарович Смелтер много лет проработал во главе управления заказов и поставок авиатехники и вооружений ВВС МО РФ. «После увольнения с военной службы работал заместителем генерального директора ОДК, а затем директором департамента транспортной авиации ОАК», - рассказал Рогозин-младший. Весной 2017 года они вместе со Смелтером вместе пришли в компанию «Ильюшин».

Юрий Вольдемарович занимался всеми авиационными программами, но особое внимание всегда уделял вопросам поставок в войска военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Алексей Рогозин рассказал, что Смелтер был мудрым руководителем, тактичным, грамотным, любил авиацию. Он пользовался авторитетом как среди военных, так и гражданских специалистов.

«Знал его как хорошего спеца. С его помощью восстановил производство шасси для су-24 на заводе. Помню», - написал в комментарии пользователь сети Александр Синельников.

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