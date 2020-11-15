Путин на совещании с военными пошутил по поводу расположения его кресла: «Боитесь?»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, стоящего на расстоянии от других.

Путин шутя уточнил, что это значит? Что его боятся или просто берегут? Министр обороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Расположение кресла российского лидера связано с особыми санитарно-эпидемиологическими мерами, которые действуют в резиденции главы государства.