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Путин на совещании с военными пошутил по поводу расположения его кресла: «Боитесь?»

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Путин на совещании с военными пошутил по поводу расположения его кресла: «Боитесь?»
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, стоящего на расстоянии от других.

Путин шутя уточнил, что это значит? Что его боятся или просто берегут? Министр обороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Расположение кресла российского лидера связано с особыми санитарно-эпидемиологическими мерами, которые действуют в резиденции главы государства.

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