В Петрозаводске уволили главврача инфекционной больницы. Вслед за ним ушли 12 сотрудников

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15 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Петрозаводской инфекционной больнице уволили главврача Ивана Белкина, вслед за ним ушли еще 12 медработников. Недовольным сотрудникам предлагают «отправиться за ворота и закрыть рты».

Официально Ивана Белкина обвинили в том, что он не обеспечил маршрутизацию пациентов, когда людей с коронавирусом и другими заболеваниями размещают по разным местам. Бывший главврач отметил, что решение об его увольнении принималось на уровне регионального правительства.

«Мне предложили возглавить другое учреждение. Но я полагаю, что свою работу делал хорошо, поэтому увольняться по собственному желанию не стал. Есть статья, которая позволяет меня уволить по инициативе работодателя, ею они и воспользовались», - приводит слова Белкина издание «Север. Реалии».

В Карелии о нем заговорили еще в начале 2019 года, когда Белкин распорядился убрать иконы и святую воду из отделения реанимации. В дело пришлось вмешаться известному своей набожностью главе республики Артуру Парфенчикову.

Жалобы на положение дел в инфекционной больнице неоднократно появлялись в местных СМИ. Летом пожилая женщина жаловалась на плохое отношение к больным. В конце октября пациентку с температурой 4,5 часа продержали в машине скорой помощи, а потом вернули домой. В социальной сети «ВКонтакте» рассказали о нехватке медсестер в отделении, дефиците палат и одном душе на сто человек. Сообщалось, что пациенты в больнице лежат в коридоре.

Сам Белкин считает, что больница и система здравоохранения не справились с большим наплывом пациентов. По словам сотрудников медучреждения, после прихода нового главврача проблемы не исчезли.

«Очереди из скорых и люди в коридоре никуда не делись. Но с приходом главного врача у нас появилась проблема не менее важная: отсутствие СИЗ, лекарств и запрет на проведение лабораторных исследований на ковид сотрудников, которые заражаются ковидом. Мало того, что мы не защищены, теперь мы даже не можем перестраховаться, сдав мазок, и всю заразу потащим в свои семьи. Хотя, по методическим указаниям, мазок должны брать у сотрудников один раз в неделю. Люди возмущены таким отношением и всей этой ситуацией, поэтому увольнения продолжатся. Нам же, недовольным, предложили отправиться за ворота и закрыть рты. И то, что Кононенко пишет о большом притоке сотрудников, - вранье. Набирают студентов из медицинского университета, персонала по-прежнему не хватает», - рассказала сотрудница инфекционной больницы, попросившая не называть ее имени.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в начале месяца сообщали о сотне заболевших в сутки. Сейчас эта цифра выросла почти до четырехсот человек.