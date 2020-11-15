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В Южно-Сахалинске рабочих уволили после их жалобы на укладку асфальта с нарушением технологии

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Южно-Сахалинске рабочих уволили после их жалобы на укладку асфальта с нарушением технологии
фото из соцсети ВКонтакте

В Южно-Сахалинске рабочих уволили после их сообщения в соцсети о некачественной укладке асфальта на Больничной улице.  На Сахалине дорожные рабочие опубликовали в Instagram и во Вконтакте видео об укладке асфальтового покрытия с нарушением технологии.

"Вот. Улица Больничная. Едем, ложим асфальт. Стыки не пролиты, ничего не пролито. Прём по щебёнке. Вот так вот работаем", - подписал видео автор (стилистика автора сохранена).

Вскоре рабочих уволили не оплатив их труд. Роман и Дмитрий написали второй пост, сообщив, что их "попросили" покинуть рабочие места. Им объяснили, что увольняют за прогулы, поэтому денег не выплатят. По словам мужчина, в прошлом месяце они отработали свыше 400 часов. Это можно проверить по соответствующим документам. Прокуратура начала проверку данного факта.

Прокуратура пообещала проверить не только соблюдение трудового законодательства, но и качество укладки дорог подрядчиком, - сообщает "Свободная пресса".

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