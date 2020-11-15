ОАТИ проверило более 30 заведений в Москве на соблюдение запрета работы в ночное время

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15 ноября 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 30 заведений на Арбате и в "Москва-Сити" проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Александров.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции и представителями департамента торговли и услуг Москвы проведен рейд на предмет соблюдения указа мэра столицы о запрете работы в ночное время заведений общественного питания и развлекательных заведений. В ходе рейда были проверены более 30 объектов, расположенных на территории "Москва-Сити", а также на улицах Новый Арбат и Старый Арбат. Были выявлены единичные случаи нарушений, то есть нахождение посетителей после 23.00. С сотрудниками заведений была проведена разъяснительная беседа, после чего клиенты были рассчитаны, а заведения прекратили свою работу. Подобные мероприятия будут продолжены в последующем", - отметил Александр Александров.

Александр Александров добавил, что в том числе были проверены караоке City voice, ресторан Bamboo bar, есторан Sixty, ресторан Birds и ресторан Ruski.

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 6:00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.