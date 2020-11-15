В Хабаровском крае цена кг томатов достигла 300 рублей

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15 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Повышение цен на овощи зафиксировано в ряде городов Хабаровского края. В торговых сетях Комсомольска-на-Амуре, например, килограмм томатов можно купить за 300 рублей.

Дефицита овощей при этом не наблюдается. Самыми дорогими помидорами оказались краснодарские. Подорожание коснулось и соседних китайских овощей.

Огурцы в сетях «Самбери» продаются в районе 150-200 р., как и помидоры. Самые дорогие огурцы привозятся из Челябинска. Китайские – самые дешевые.

В торговой сети «Иван да Марья» розовые черри обойдутся покупателям в 299 рублей за килограмм. Самые дешевые томаты в этих магазинах – минимум 250 р. за кг. Огурцы стоят больше 200 рублей.

В сети «Унимарт» помидоры дешевле, чем в предыдущих магазинах. Ценник в 300 рублей здесь не найти.

В торговой сети «Амба» 200 рублей – максимальная цена на томаты и огурцы, проверил DVHAB.