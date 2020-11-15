В Китае за сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса COVID-19. Все случаи привозные

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Китае за сутки, по данным Минздрава КНР на воскресенье, 15 ноября, выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также зафиксированы шесть бессимптомных носителей инфекции нового типа.

По данным китайских медиков, все новые случаи инфицирования ковидом — ввозные. Летальных исходов за сутки не зафиксировано. 16 пациентов выздоровели и выписаны из клиник.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 3693 зараженных человека.

Пандемия коронавируса COVID-19 началась прошлой весной в Китае. На данный момент в мире коронавирусом заразились более 54 миллионов человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США.