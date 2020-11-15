В Китае за сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса COVID-19. Все случаи привозные
15 ноября 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
В Китае за сутки, по данным Минздрава КНР на воскресенье, 15 ноября, выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также зафиксированы шесть бессимптомных носителей инфекции нового типа.
По данным китайских медиков, все новые случаи инфицирования ковидом — ввозные. Летальных исходов за сутки не зафиксировано. 16 пациентов выздоровели и выписаны из клиник.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 3693 зараженных человека.
Пандемия коронавируса COVID-19 началась прошлой весной в Китае. На данный момент в мире коронавирусом заразились более 54 миллионов человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.