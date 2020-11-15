В Японии роботы будут определять, надел ли покупатель маску

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2020, 03:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Из-за коронавируса в Стране восходящего солнца пришлось изменить программу у роботов-продавцов. После введенных изменений они будут требовать, чтобы покупатели надели маску и соблюдали дистанцию в очереди у кассы.

Изначально «железных» работников торгового зала конструкторы создали для снижения вероятности конфликтов между продавцом и покупателем. Механический человек может быстро подсказать, где находится конкретный товар, и ответить на другие вопросы о продукции. Теперь роботы будут еще и выявлять тех, кто пришел без медицинской маски.

Создатели подчеркивают, что машины будут очень настойчивы и не допустят, чтобы нарушители оставались в магазине.