ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Японии роботы будут определять, надел ли покупатель маску

, 03:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии роботы будут определять, надел ли покупатель маску
Фото: Pixabay

Из-за коронавируса в Стране восходящего солнца пришлось изменить программу у роботов-продавцов. После введенных изменений они будут требовать, чтобы покупатели надели маску и соблюдали дистанцию в очереди у кассы.

Изначально «железных» работников торгового зала конструкторы создали для снижения вероятности конфликтов между продавцом и покупателем. Механический человек может быстро подсказать, где находится конкретный товар, и ответить на другие вопросы о продукции. Теперь роботы будут еще и выявлять тех, кто пришел без медицинской маски.

Создатели подчеркивают, что машины будут очень настойчивы и не допустят, чтобы нарушители оставались в магазине.

РК

В мире

Тихановская высказалась за расширение санкций против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Тихановская высказалась за расширение санкций против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости Евросоюза расширить санкции против бизнеса, поддерживающего белорусские власти.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью