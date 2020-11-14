Преподаватель из Челябинска предложил Путину обучать самозанятых

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14 ноября 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Первый проректор Международного Института Дизайна и Сервиса Максим Усынин уверен, что проект WorldSkills поможет самозанятым стать востребованными специалистами.

Челябинец рассказал о своей идее на видеоконференции АСИ «Сильные идеи для нового времени», которая прошла 13 ноября с участием главы государства.

Максим Усынин – международный эксперт WorldSkills. Это некоммерческая организация, цель которой повышение профессиональной подготовки кадров. По словам Максима Усынина, в России меньше миллиона самозанятых, которые работают курьерами, водителями, сдают квартиры в аренду. Между тем, рынок остро нуждается в квалифицированных специалистах ИТ-сферы, ЖКХ, строительстве.

Именно поэтому преподаватель предложил президенту использовать проект WorldSkills для переобучения этих людей.

«Это короткие эффективные программы практической подготовки, которые включают как подготовку непосредственно к профессии, так и развитие предпринимательских навыков, - цитирует Максима Усынина агентство «Полит74». - Если человек получит такие навыки, он способен сам найти работу. Уже существующие платформы соединят его с заказчиком. Этот проект можно развернуть быстро на уже существующей инфраструктуре – это более тысячи центров подготовки мирового уровня», - сказал Максим Усынин.

Владимир Путин поддержал идею челябинца и подчеркнул, что сеть WorldSkills откроет для россиян новые возможности.

В ближайшее время президент намерен дать соответствующее поручение правительству РФ и Агентству стратегический инициатив для развития этого направления.