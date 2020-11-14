Депутаты Сейма Латвии одобрили увеличение зарплаты президента страны

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14 ноября 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

президент Латвии Эгилс Левитс, фото соцсети

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма одобрила увеличения финансирования Государственной канцелярии в 2021 году. А это значит, что зарплата президента Латвии Эгилса Левитса увеличится. И представительские расходы увеличатся.

В законопроекте о государственном бюджете изначально сказано, что расходы на вознаграждение президента не будут превышать 5 960 евро в месяц, а представительские расходы – 1192 евро.

Так было. Но комиссия решила, что месячная заработная плата президента должна стать больше – 6260 евро, а представительские расходы – 1252 евро.

Желание получать больше, конечно, понятно: в стране каждый месяц повышаются цены… На все! Например, стоимость услуги за электричество с декабря подорожает на 11%. То, что хороший кусок мяса, увы, становится непосильным для многих – факт! Например, хороший кусок говядины начинается с 7 евро. В самом обычном магазине! Для среднего класса. Прием к врачу в платной клинике – 70 евро. Без обследований! Конечно, в программе правительства есть и бюджетные, плановые операции, но… Например, в обычной Рижской больнице такая очередь может длиться годами. А сейчас коронавирус! ЧС! Плановые операции отменили!

И на таком нерадостном фоне президент и депутаты повышают себе зарплату! В момент, когда многие жители Латвии потеряли работу, практически нищенствуют… Что это? Пир во время чумы?

Как латвийцы отнеслись к такой новости?

Латвийский публицист Алла Березовская: «Это отвратительно! В стране объявлена ЧС, ситуация аховая – сотни людей остаются без заработка, в больницах скоро не будет мест для приема новых больных, откладываются плановые операции! Стариков уже предупредили, чтобы помирали дома и медиков не беспокоили! И вот вам – великая радость! Президенту, живущему при полном гособеспечении, еще и зарплату решили повысить! Что ж, тогда и другим ровесникам из группы риска тоже надо накинуть по несколько тысяч на старость! Пусть порадуются, все равно недолго осталось! А если серьезно, был бы на месте этого мутного германского засланца настоящий отец нации, он бы половину даже от своей прежней зарплаты пожертвовал в фонд помощи бедолагам, потерявшим все из-за ковида. Но этот, конечно, не откажется, судя по всему, у него «гутен» аппетит…»

Мария Вострецова, 44 года, Рига: «Сложно сказать, что на уме у правительства… Это акт издевательства над латвийцами. Цены ненормальные, зарплата у большинства – мизер. Я понимаю, что он «ставленник» на пост президентства. Получается, что Латвию хотят просто разорить, «уничтожить» и сделать каким-то «штатом»… Пусть мне объяснят, как иначе? Как можно так ненавидеть свой народ!»

Анна, 59 лет, Рига: «Гореть в аду! Просто гореть в аду! За то, что пожилые люди не могут сходить в аптеку и купить необходимые лекарства – очень дорого! А ведь жена президента – врач. И жена премьера – врач. Они, видимо, просто жены, но уже не врачи, ни добрые женщины».