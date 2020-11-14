Открытие памятника основоположникам самбо в Москве перенесено из-за сложной эпидемиологической обстановки

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14 ноября 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sambo.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

День рождения самбо отмечается во всем мире 16 ноября. Через два дня отечественному виду спорта исполнится 82 года. В рамках празднования этой даты было запланировано открытие на Аллее спортивной славы АО «Лужники» памятника основоположникам самбо в нашей стране - В.А. Спиридонову, В.С. Ощепкову, А.А. Харлампиеву. Но в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Москве, Попечительский совет и Исполком Всероссийской федерации самбо (ВФС) решили перенести открытие памятника на более поздний срок.

Президент ВФС Сергей Елисеев сообщил, что федерацией самбо совместно с правительством Москвы, коллективом скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова и Департаментом культурного наследия российского Военно-исторического общества была проделана огромная работа, благодаря которой удалось претворить в жизнь этот значимый для отечественного вида спорта проект.

«А ведь действительно, памятник получился очень красивым, достойным. Я думаю, что он станет не просто мемориалом, это будет «мекка» самбо. Местом, где будет приниматься клятва самбистов. Здесь будут проходить самые крупные соревнования и праздники самбо», - отметил Сергей Елисеев.

По задумке скульптора, памятник основоположникам самбо в «Лужниках» станет популярным местом для встреч людей «самбистского братства», отдыха детей и взрослых. Левая часть композиции посвящена становлению борьбы самбо. Дата 1938 год – год основания самбо в СССР. Здесь представлены портреты основоположников борьбы – Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова и Анатолия Харлампиева. Правую сторону композиции Салавата Щербакова украшает рельеф с изображением воинов в атаке и портретом заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Евгения Чумакова.

«Надеюсь, что к декабрю волна заболеваемости спадет, и мы все-таки сможем пригласить на открытие тех людей, которые действительно хотели бы присутствовать во время этого исторического события», - сообщил глава ВФС.

На территории Лужников, неподалеку от мемориала, планируется возведение Международного центра самбо, на базе которого предполагается открытие ДЮСШ, национального музея самбо, университета по подготовке тренеров и специалистов самбо. Помимо этого, уровень оснащения комплекса позволит принимать международные соревнования и форумы.