Москвича чуть не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта

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14 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: cnews.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Система распознавания лиц «Ашана» дала сбой и указала на невиновного человека как на преступника. Им оказался москвич Антон Леушин. Охранники магазина незаконно задержали Антона на два часа, после чего передали сотрудникам полиции, которые угрожали ему обыском дома и годами тюрьмы.

О произошедшем Антон Леушин рассказал сам на своей страничке в Facebook:

«Думаете, если вы ведёте обычную жизнь законопослушного гражданина, вас не могут нажатием одной кнопки подвести под статью и грозить посадить на 8 лет за то, что вы просто зашли в Ашан?

Если коротко: новая «Автоматическая система распознавания лиц» Ашана определила во мне преступника, который за три недели до этого вынес из Ашана «элитный алкоголь на сумму 78 тысяч рублей». На фото с камер и видео был человек среднего телосложения в черной кепке, черной кофте, синих джинсах, с обычной белой медицинской маской на лице, из-под которой была видна борода. По этим «особым» приметам система указала на меня. Из-за этого меня задержали охранники Ашана Сокольники (из имён записал по бейджикам — Роман, Ислам и «манагер» Никита) в полвторого дня в позапрошлую пятницу (23 октября) на два с половиной часа, а затем полицейские доставили меня в участок и угрожали обыском в квартире и 8 годами тюрьмы до семи вечера, пока не приехал адвокат, который на доступном им языке объяснил беспочвенность их претензий. После чего меня отпустили без составления протокола, взяв объяснение под диктовку адвоката. Истинную причину моего задержания я узнал только через 5 часов в полиции, когда приехал адвокат.

Расход: 15000 рублей на срочный вызов адвоката, 6 часов жизни, нервы.

Максимально наглое поведение охраны Ашана, которые в нарушение закона удерживали меня 2 часа, не должно остаться безнаказанным. Как и действия их руководства, которое сделало ложное заявление в полицию, обвинив меня в краже, основываясь на приметах, под которые может попасть половина людей в Москве, да ещё и ссылаясь на «автоматическое распознавание лиц» под медицинской маской.

Ну и полиция, конечно, хороша со своим стремлением не разобраться, а давить физически и психологически, чтобы сделать себе план и отправить невиновного под суд.

Лайк, шер, репост, иначе следующим из Ашана в обезьянник поедешь лично ты».

За причинение неудобств Антон Леушин не получил ни извинений от полиции или представителей «Ашана», ни компенсации. В комментариях к его публикации пользователи отмечают, что действия охранников магазина можно расценивать как нарушение ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Ему посоветовали написать два заявления - на охранников за незаконное задержание и на полицейских за превышение полномочий.

Известно, что подобный случай произошел в январе 2020 года в США, когда из-за ошибки интеллектуальной системы распознавания лиц был арестован афроамериканец Роберт Джулиан-Борчак Уильямс. Об этом инциденте сообщал The New York Times.

Полиция Детройта задержала Уильямса и доставила его в участок, где ему объяснили, что «умная» система распознавания лиц определила в нем преступника, который ограбил магазин еще два года назад. В итоге полицейские обнаружили, что система ошиблась, но к этому времени пострадавший уже провел 30 часов за решеткой.