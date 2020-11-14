«Знаменосцы Победы» добрались до Хабаровска

Аргументы Недели → Общество 13+

14 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

фото: Андрей Белоглазов

На площадке самого крупного в Хабаровском крае торгового центра – «Броско Молла» - будут проведены мероприятия в рамках проекта «Знаменосцы Победы», рассказывающего молодому поколению об истории Великой Отечественной войны.

Монтаж инсталляции, имитирующей деревянную «солдатскую комнату» - с военными атрибутами уже установлен в холе торгового центра. Там же смонтированы стенды с фотографиями героев и участников войны, а также монитор, на который будут выводиться тематические видеоролики.

- Проект позволит молодежи сопоставить свою жизнь, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать, связь поколений с исторической и практической точки зрения, понять, насколько важно не растерять, а преумножить то, что создано и завоевано поколением победителей, - поделился координатор «Бессмертного полка» в Хабаровском крае, сопредседатель краевой Общественной палаты Андрей Белоглазов.

Он подчеркнул, что эта тема «близка каждому в нашей стране, именно поэтому ООД «Бессмертный полк России» в рамках проекта ведёт обширную информационную кампанию, проводит конкурсы, флешмобы и иные мероприятия в онлайн формате».

Напомним, что для проекта была создана реконструкция в формате виртуальной реальности «Неизвестный знаменосец». Благодаря VR-технологиям, любой желающий сможет «побывать» на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Кроме того, можно будет узнать об истории водружения знамен и героях, принимавших участие в героических событиях весны 1945 года.