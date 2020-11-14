В Хабаровске задерживают журналистов, освещающих протесты

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14 ноября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Тактика правительства Хабаровского края в отношении протестующих с 11 июля жителей кардинально изменилась. Теперь власти перешли к жестким задержаниям журналистов, освещающих митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

- За последние два дня задержаны Андрей Соломахин, журналист SotaVision, <…> Дмитрий Хетагуров, журналист SotaVision (присудили 5 суток ареста), Екатерина Бияк, журналист RusNews, Борис Жирнов, журналист издания «Арсеньевские вести». За время хабаровских митингов еще 4 блогера получили штрафы, а трое из них - и сроки по 7-10 суток. Антон Курдюмов - штраф и арест. Дмитрий Тимошенко - штраф и 10 суток. Александра Ранова – штраф, - пишет хабаровский блогер Александр Колбин.

Он уточнил, что сразу после суда Соломахина снова задержали, к нему применили силу, чему свидетельствуют видеоролики, размещенные в сети.

- После доставления в отдел полиции, Андрея увезли в больницу, а потом вернули в участок. По второму суду ему назначили 6 суток ареста, по третьему семь суток. Андрей рассказал, что его избивали. В больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящий момент он находится под арестом, - указал блогер.

Напомним, что участники протестов требуют открытого суда над арестованным по подозрению в организации убийств 15-летней давности Фургалом, местом проведения заседания, по мнению протестующих, должен стать Хабаровск, а не Москва. Также они настаивают на изменении меры пресечения арестованному.

Тем временем, самого врио губернатора края Михаила Дегтярева, который сказал, что не чувствует себя в безопасности, теперь будут усиленно охранять – на его круглосуточную охрану потратят 33 млн рублей из бюджета, к чиновнику будут круглосуточно приставлены семеро человек.