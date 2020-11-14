Сергунина: «Активный гражданин» с 2014 года помогает в поиске пропавших людей

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14 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 300 ориентировок о пропавших людях было разослано пользователям городского проекта «Активный гражданин» с 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«В «Активном гражданине» зарегистрированы 4,5 млн пользователей. Те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем. Это расширяет возможности волонтеров, а значит, может помочь спасти чью-то жизнь. За все время таким образом было разослано 313 ориентировок», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, сотрудничество городского проекта «Активный гражданин» и добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» стартовало в 2014 году. Так, уже за 2020 год участникам проекта направили 67 ориентировок.

Отмечается, что всего с начала 2020 года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2,3 тыс. заявок на поиск людей в столице, более 2 тыс. человек удалось найти. Для поисков были задействованы различные ресурсы, включая «Активного гражданина».

Ранее заммэра сообщила о том, что партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru до конца 2020 года могут стать 30 фондов.