ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Челябинске глава строительный компаний Юрий Федоров заразился коронавирусом и умер

, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Челябинске глава строительный компаний Юрий Федоров заразился коронавирусом и умер
фото: pixabay.com

В Челябинске коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился и в пятницу, 13 ноября, умер руководитель одной из самых известных строительный компаний в регионе, гендиректор ПСО КПДиСК Юрий Федоров.  Бизнесмену было 62 года.

Источник URA.RU в бизнес-кругах рассказал, что Федоров заразился коронавирусом, лечился.  Но у него были сопутствующее заболевание, и  сегодня мужчина умер на 63-м году жизни.

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, курирующий строительную отрасль региона, узнал о смерти известного строителя. По словам Шаля, "очень печальная новость".  Про Юрия Федотова он сказал, что он был очень порядочным человеком и прекрасным профессионалом.

Также 13 ноября в Челябинской области скончался в больнице от коронавирусной инфекции глава поселка Вишневогорск  Яков Гусев. В этом году Гусеву исполнилось бы 66 лет. Вишневогорск он возглавлял два срока подряд. 

В Челябинской области в ночь на 18 сентября скончался глава Пластовского Муниципального района Александр Неклюдов.  Ему было 67 лет.

ИЧ

Армия

В Киеве предложили оставить Донбасс без газа, воды и света

В Киеве предложили оставить Донбасс без газа, воды и света

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что Киев может «решить вопрос» уничтожения республик Донбасса по «крымским лекалам». Сперва переселить всех лояльных Киеву жителей ЛДНР, а оставшихся на месте лишить газа, воды и света.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью