В Челябинске глава строительный компаний Юрий Федоров заразился коронавирусом и умер

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13 ноября 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Челябинске коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился и в пятницу, 13 ноября, умер руководитель одной из самых известных строительный компаний в регионе, гендиректор ПСО КПДиСК Юрий Федоров. Бизнесмену было 62 года.

Источник URA.RU в бизнес-кругах рассказал, что Федоров заразился коронавирусом, лечился. Но у него были сопутствующее заболевание, и сегодня мужчина умер на 63-м году жизни.

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, курирующий строительную отрасль региона, узнал о смерти известного строителя. По словам Шаля, "очень печальная новость". Про Юрия Федотова он сказал, что он был очень порядочным человеком и прекрасным профессионалом.

Также 13 ноября в Челябинской области скончался в больнице от коронавирусной инфекции глава поселка Вишневогорск Яков Гусев. В этом году Гусеву исполнилось бы 66 лет. Вишневогорск он возглавлял два срока подряд.

В Челябинской области в ночь на 18 сентября скончался глава Пластовского Муниципального района Александр Неклюдов. Ему было 67 лет.