Минздрав Московской области рекомендует принимать жаропонижающие препараты уже при 37,5 °C

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13 ноября 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В бюджетные учреждения Подмосковья стала поступать рассылка из регионального Минздрава с плакатом о вреде приема антибиотиков без назначения врача. В нижней части плаката размещена рекомендация, призывающая заболевших жителей региона при температуре тела выше 37,5 °C принимать парацетамол.

«При повышении температуры выше 37,5 незамедлительно принимайте жаропонижающие препараты, такие как парацетамол», - сообщает Минздрав Подмосковья.

Действительно, парацетамол является жаропонижающим средством, но, как известно, врачи не рекомендуют принимать такие лекарства при температуре тела ниже 38 – 38,5 °C. Известно ли об этом чиновникам Минздрава Московской области? Хотелось бы получить ответ.

Многие квалифицированные врачи и фармакологи говорят о том, что температуру ниже 38,5 °С сбивать не нужно, поскольку это является нормальной защитной реакцией организма на инфекцию. Видимо в Минздраве Подмосковья придерживаются другого мнения.

Хотелось бы, чтобы врачебное сообщество уже как-то определилось с едиными рекомендациями на уровне всего государства. В период статистических рекордов, связанных с COVID-19 и панических страхов населения перед ним, это особенно важно.

Рекомендации Минздрава Московской области