Минздрав Московской области рекомендует принимать жаропонижающие препараты уже при 37,5 °C

В бюджетные учреждения Подмосковья стала поступать рассылка из регионального Минздрава с плакатом о вреде приема антибиотиков без назначения врача. В нижней части плаката размещена рекомендация, призывающая заболевших жителей региона при температуре тела выше 37,5 °C принимать парацетамол.
«При повышении температуры выше 37,5 незамедлительно принимайте жаропонижающие препараты, такие как парацетамол», - сообщает Минздрав Подмосковья.
Действительно, парацетамол является жаропонижающим средством, но, как известно, врачи не рекомендуют принимать такие лекарства при температуре тела ниже 38 – 38,5 °C. Известно ли об этом чиновникам Минздрава Московской области? Хотелось бы получить ответ.
Многие квалифицированные врачи и фармакологи говорят о том, что температуру ниже 38,5 °С сбивать не нужно, поскольку это является нормальной защитной реакцией организма на инфекцию. Видимо в Минздраве Подмосковья придерживаются другого мнения.
Хотелось бы, чтобы врачебное сообщество уже как-то определилось с едиными рекомендациями на уровне всего государства. В период статистических рекордов, связанных с COVID-19 и панических страхов населения перед ним, это особенно важно.
Рекомендации Минздрава Московской области