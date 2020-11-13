Медики рассказали об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионах России

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13 ноября 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Статистика почти ежедневно обновляет рекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертности от него за сутки. В России уже 1,8 миллион инфицированных и более 32 тысяч человек умерли. Медики* из Москвы и российских регионов рассказали о том, в каких условиях они работают, а их пациенты лечатся от коронавируса.

Светлана, медсестра, Ленинградская область

- Я работаю в отделении реанимации и интенсивной терапии — как с ковидными, так и с обычными пациентами. Люди с COVID-19 постоянно поступают к нам, хотя официально мы не лечим коронавирус. Нас не стали перепрофилировать, потому что тогда нужно будет платить деньги [персоналу за работу с коронавирусом]. А главный врач запретила говорить, что у нас есть коронавирусные больные. При пациентах [тоже] нельзя говорить, что в реанимации есть коронавирус.

Я заболела весной, когда пришлось интубировать нулевого пациента [для нашей больницы] с COVID-19. Это был глава администрации одного из поселений Гатчины. Мы понимали, что у него коронавирус, хотя от нас упорно это скрывали. Человек пролежал [в больнице] десять дней, никто ничего не предпринимал, а мы ходили домой, заражали родных. Потом пациента перевели в кардиодиспансер нашей больницы, который перепрофилировали в ковидный госпиталь. Там он и умер. После этого большинство сотрудников ушли на больничный, отделение закрыли на двухнедельную обсервацию. Я заболела тяжелой пневмонией — и на три с половиной месяца ушла с работы.

Сейчас за работу с ковидными пациентами нам не приходят [дополнительные] выплаты — платят только [за работу] по графику. Зарплату получаем даже меньше [чем в обычное время], потому что труда стало больше, но койкооборот стал меньше: количество пациентов, которые обычно лежат в двух палатах, сейчас распихиваем на три [из-за опасности заражения ковидом].

Из моего отделения уже уволилось девять человек. Из соседней кардиохирургической реанимации ушло 90% медперсонала. Врачи часто дежурят без медсестер, но руководство это игнорирует. Люди не идут сюда работать, так как понимают, что условия тяжелые, а деньги не платят. Очень обидно, потому что больница огромная, одна из лучших. Замечательные врачи, медперсонал, высокие технологии. Я сама из-за этого пришла на работу. Сейчас больница разваливается, а никто ничего не делает.

Смертность уже выросла раз в пять. Никогда не видела, чтобы так много трупов было каждый день. При этом смерть часто проводится как пневмония: мы не успеваем брать мазки. По КТ и тестам на антитела результаты часто приходят позже, чем надо. Из-за этого и проблема со статистикой. Все занижено.

Герман, реаниматолог, Котлас, Архангельская область

Врач приехал работать в Котлас из Архангельска и обращает внимание на нехватку кадров в больнице. В город приезжают доктора из других мест.

- Больных очень много. Несколько смен назад по всей больнице их было 500, на сегодня — 430. Кажется, что стало поменьше, но каждый день по 40 человек поступает, а иногда больше.

Ситуация патовая, очень тяжело. Весенние и летние пациенты лучше реагировали на терапию. Пневмонии лучше лечились, меньше осложнялись. Сейчас больные в основном поступают по скорой, многие приезжают после амбулаторного лечения. У людей начинается лихорадка, дыхательная недостаточность. Их кладут в инфекционное отделение, а если их состояние утяжеляется, то уже в реанимацию.

Коек [в стационаре] не хватает — пациенты лежат в коридоре, в холлах. В реанимации всего 16 коек, и иногда думаешь: кого перевести в обычное инфекционное отделение, чтобы на его место положить еще более тяжелого пациента? - отмечает реаниматолог.

- Обычно в реанимацию попадают либо люди старше 60 лет, либо крупные, тучные люди, которые весят под 120–160 килограмм. Таким и в обычной жизни тяжело дышать, а коронавирус их добивает. Но сегодня поступила молодая пациентка — 44 года. Полежала час с остановкой кровообращения, мы ее реанимировали, но спустя 30 минут наши действия ни к чему не привели, и мы, к сожалению, могли только констатировать смерть, - рассказал врач.

Вера, фельдшер скорой помощи, Москва

- С лета количество вызовов по коронавирусной инфекции увеличилось примерно на 40%. Причем летом случаи были не такие тяжелые, мы часто оставляли пациентов дома. Сейчас это реально тяжелые случаи. Бывает, что терапевт за несколько часов до нас приехал к пациенту и определил его на КТ. Потом мы приезжаем, а он настолько ухудшился за два часа, что мы срочно везем его в стационар, - сообщает Вера.

Она обращает внимание на особенности второй волны COVID-19:

- [Сейчас] болеют все. Среди пациентов был даже младенец с коронавирусом — он и мама заразились в роддоме. Многие бабушки удивляются, когда заражаются — ведь они никуда не выходят. Но их заражают родственники, которые приходят к ним. В конце лета среди пациентов было много тех, кто приехал из Турции и заразился там. А сейчас уже все подряд.

Фельдшер отмечает, что ситуация с COVID-19 становится все хуже:

- Самое главное, что коронавирус не заканчивается. Непонятно, когда закончится, становится только хуже. Очень удручают люди, которые говорят, что коронавирус — это заговор или просто ОРВИ. Такое разочарование в человечестве, когда люди отрицают очевидное. Хочется каждого пригласить поработать сутки в ковидном стационаре, чтобы люди увидели, что это не просто ОРВИ.

Сергей, реаниматолог, Новосибирск

- В апреле у нас было 30 экстренных пациентов в день, сейчас — по 110–120. В больнице выделено 120 коек, а лежит 250 человек. Люди лежат в коридорах на кушетках и каталках, которые свозят из других отделений. На них люди проводят сутки в ожидании, когда освободится место.

[Пациентов, которым нужна реанимация] тоже много, мест не хватает. В итоге в реанимации умирает половина пациентов. К нам приезжают люди с критической дыхательной недостаточностью, они не могут сами дышать. Некоторые помощь не получают и умирают еще в стационаре.

Периодически перед нами встают морально-этические вопросы. Когда приезжает новый пациент в критическом состоянии, иногда его совсем некуда поместить. Приходится выводить [из реанимации] самого стабильного. Он не может быть полностью стабильным, но мы выбираем того, в которого верим, выписываем его и принимаем нового тяжелого пациента из приемного покоя.

Если бы в реанимации было 22 койки [вместо 14], то, наверное, мест бы хватало. Но тут возникает другая проблема — у нас и персонала нет. Койки сделать можно, а кто работать будет? Врачи уезжают от нас в другие города - туда, где еще хуже.

*Имена медиков изменены по соображениям безопасности