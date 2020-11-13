Генерал, военный летчик Владимир Попов оценил действия экипажа при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске

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13 ноября 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia, globallookpress.com

Экипаж грузового самолета Ан-124 «Руслан», совершившего аварийную посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, действовал правильно и грамотно. Службы аэропорта тоже выполнили свои задачи.

Такой комментарий действиям экипажа Ан-124 дал в эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

Днем, 13 ноября, в «Толмачево» совершил экстренную посадку грузовой самолет «Руслан» — он выкатился на взлетно-посадочную полосу. В происшествии никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело. В авиакомпании сообщили, самолет Ан-124 перевозил автозапчасти, он летел из Южной Кореи в Вену, в Новосибирске у него была техническая остановка. «Руслан» принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», - пишут новосибирские СМИ.

Попов считает, что причин авиапроисшествия может быть несколько. Экипаж принял решение о выполнении посадки на аэродроме взлета. По оценке эксперта, это правильное решение, так как разобраться на земле проще, чем выполнять полет и в процессе полета что-то выяснять.