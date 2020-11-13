Сенатор Святенко: Бюджет Москвы обеспечит социальную поддержку граждан старшего возраста

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13 ноября 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Представляющая Московскую городскую думу председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила Агентству городских новостей «Москва», что бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов обеспечит социальную поддержку граждан старшего возраста.

Она рассказала, что после внесения основного финансового документа города в Мосгордуму правительством столицы проводится работа в комиссиях городского парламента, рассматривающих профильные аспекты бюджета. По словам сенатора, основные свойства нового финансового плана города ясны уже сейчас: бюджет сохраняет социальную направленность.

«На социальные обязательства и программы выделено около 1,8 трлн руб., или 56% трехтриллионного бюджета», - заявила Инна Святенко.

Одним из ключевых направлений социальной политики Москвы является поддержка жителей старшего поколения.

«Социальные статьи расходов для Москвы неприкосновенны, а правительством Москвы были предприняты все возможные меры для того, чтобы период пандемии не отразился на тех категориях бюджета столицы, которые отвечают за поддержку москвичей и исполнение социальных обязательств», - отметила Святенко.

Как рассказала сенатор, объем социальной поддержки жителей столицы в 2021 году вырастет на 6%, что является почти вдвое больше ожидаемой инфляции.

«Выплаты старшему поколению предусмотрены в объеме 188,8 млрд руб. - это позволит индексировать пособия и выплаты на уровне выше инфляции. Сохраняются и программы натуральных льгот - таких, как санаторно-курортное обеспечение для льготников, город выделяет на это 7,7 млрд руб., всего планируется распределить 245 тыс. путевок», - уточнила Инна Святенко.

В бюджете предусмотрен бесплатный проезд льготников в общественном транспорте - на это выделено более 136 млрд руб. Сенатор также отметила, что реализация программы «Московское долголетие» продолжится в полном объеме, на нее выделено 2,5 млрд рублей.

«Именно поэтому даже сейчас, когда ситуация с заболеваемостью остается напряженной, «Московское долголетие» не закрылось, а перешло в цифровой формат. В качестве базы для репетиций, занятий, мастер-классов «Московского долголетия» и других программ в Москве создается сеть клубных пространств «Мой социальный центр» - планы по ее развитию сохраняются. В столице с весны 2020 года для пожилых горожан в онлайн-режиме было организовано более 200 креативных мастер-классов и 60 уроков йоги, вышивки, кулинарии и занятий по другим направлениям», - сообщила парламентарий.

В бюджете предусмотрена дополнительная помощь ветеранам ВОВ - на это выделено 1,5 млрд руб., которые пойдут на обеспечение для них полного спектра услуг социальных работников-сиделок, патронажа, программы «Санаторий на дому», а также для финансирования круглосуточной работы Службы неотложной помощи ветеранам «Тревожная кнопка».

«Всесторонняя помощь и поддержка - то малое, что мы можем сделать для героев, почти 80 лет назад отстоявших Москву и всю нашу Родину», - подчеркнула Инна Святенко.

Сенатор добавила:

«Сохранить, преумножить и обеспечить исполнение социального блока бюджета Москвы - это принципиальная позиция, как правительства Москвы, так и столичных депутатов».