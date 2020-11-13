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Депутат Головченко требует увеличить расходы на инновационные проекты

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Головченко требует увеличить расходы на инновационные проекты
Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко рассказал Агентству городских новостей «Москва» о необходимости выделения дополнительных средств на реализацию инновационных проектов.

По словам депутата, на заседании комиссии состоялось обуждение проекта бюджета на 2021 год.

«На мой взгляд, главное – тот факт, что при общем ухудшении экономической ситуации в стране и городе нам удалось сохранить финансирование городских программ, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также цифровых проектов. Речь идет прежде всего о повышении уровня безопасности и комфорта жизни. Реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов Москвы. Эти проекты требуется обеспечить дополнительным финансированием», - заявил Валерий Головченко.

По его словам, в настоящее время необходимо развенчивать мифы о «цифровом концлагере», поскольку одним из ключевых приоритетов Москвы является безопасность жителей, и все проекты, связанные с системами цифрового наблюдения, реализуются для защиты москвичей от опасностей.

Головченко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя снижать темпов разработки и внедрения цифровых сервисов и услуг:

«Мы сейчас задаем темп развития этой сферы во всей стране – нужно продолжать так же. Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя».

Депутат обратил внимание на значимость выделенных средств на развитие малого и среднего бизнеса в столице, поскольку предприниматели серьезно пострадали от негативных явлений, вызванных пандемией COVID-19.

«В конечном счете, успешная работа предпринимателей обеспечивает наполнение бюджета за счет налоговых отчислений в бюджет. Зависимость простая: чем больше в организации сотрудников, чем выше фонд оплаты труда, тем выше НДФЛ, который организация перечислит в бюджет города. - отметил Валерий Головченко. - Мы заинтересованы в том, чтобы в Москве было больше инновационных промышленных предприятий, офисов и конструкторских и исследовательских бюро.
Останавливаться нельзя. Подчеркну, что бюджет Москвы социально ориентирован. Значит, экономика Москвы должна зарабатывать больше, чтобы было, из чего платить пенсии и прочие выплаты незащищенным слоям населения».

Известно, что, в соответствии с проектом бюджета Москвы, объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса на ближайший трехлетний период составит 30,2 млрд руб., из них в 2021 году – 10,1 млрд руб. На обеспечение информационной безопасности в 2021 году будет направлено 1,5 млрд руб.

НХ

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