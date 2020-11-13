Собянин: В технопарках столицы насчитывается свыше 2 тыс компаний

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13 ноября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил представителям СМИ, что в столичных технопарках уже создано 65 тысяч рабочих мест. Об этом он рассказал во время осмотра нового корпуса технопарка «Отрадное».

Сергей Собянин отметил:

«За несколько лет создано уже 42 технопарка, 65 тыс. работающих. Технопарк «Отрадное», я думаю, один из лучших в Москве и по количеству работающих компаний, и по той среде, которая была создана».

Мэр столицы рассказал, как город пришел к необходимости развития технопарков.

«В свое время мы задумались над программой развития технопарков. У нас было три или четыре бюджетных городских технопарка. Вся парадигма их развития строилась на том, что мы вколачивали бюджетные деньги, строили здания, потом по льготной цене их отдавали. За рамками этих компаний существовали тысячи других, которые оставались в другой конкурентной среде и других условиях, что неправильно и для рынка, и для развития технопарков. Поэтому приняли решение в основном прекратить строительство бюджетных технопарков, сосредоточили все ресурсы, чтобы обеспечить льготным режимом, выработали технические организационные требования для коммерческих технопарков и начали движение в развитии по всей территории Москвы технопарков для инновационного бизнеса», - отметил Сергей Собянин.

Пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщает, что в технопарках разместили исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры более двух тысяч компаний.