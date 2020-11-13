Эксперт Вильянов считает, что представители IT-отрасли будут рады любым налоговым послаблениям

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13 ноября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Все представители IT-отрасли воспримут с огромным энтузиазмом любое снижение налогового бремени. Так считает аналитик, технический журналист Сергей Вильянов.

Министерство цифрового развития разработало предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, который включает льготы для игровой индустрии, разрешение рекламы алкоголя и лекарств в онлайн-кинотеатрах, отмену валютного контроля для всего сектора, а также послабления для социальных сетей и мессенджеров.

По его словам, любое снижение налогового бремени все представители отрасли воспримут с огромным энтузиазмом. Но самым важным для разработчиков, особенно тех, кто работает не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Саратове, Пензе, станет отмена налога на прибыль, рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Такой механизм находится в ведении местных властей, имеющих право на снижение налогов для IT-компаний одним росчерком пера.

«Если же у регионов появится желание снять налоговое бремя с местных компаний, это окажет больший эффект, чем разнообразные попытки на федеральном уровне», – объяснил эксперт.