В России с 1 января вырастут минимальные розничные цены на алкоголь

С 1 января 2021 года в России увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина. Об этом распорядилось Министерство финансов РФ.
Согласно приказу, минимальная розничная цена на водку увеличится на 5,7% и составит 243 рубля за бутылку объемом 0,5 литра (с действующих 230 рублей). МРЦ на коньяк возрастет со следующего года на 3% и достигнет 446 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 433 рублей). Минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) увеличится также на 3% – до 169 за стандартную бутылку объемом 0,75 литра (с 164 рублей).
Подчеркивается, что данные приказы будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
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