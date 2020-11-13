Высшая школа экономики низко пала в глазах крымчан

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели» ]

Фото: cоцсети

История в том, что инвалид-колясочник из Евпатории Дмитрий ПАВЛОВ вынужден вести неравный бой с твердо стоящим на ногах деканом юрфака «вышки».

Против инвалида играют специальное образование, опыт, напористость и ошибки местных властей, выдавших разрешительные документы с «косяками». А всего-то колясочник сделал к своей 50-метровой квартире на первом этаже пандус и небольшую пристройку – иначе ему на огромных «ногах-колесах» и родителям и развернуться негде. Декан же купил квартиру этажом выше, заселяется в нее летом на месяц, но нервы ПАВЛОВЫМ истрепал на всю их оставшуюся жизнь.

Информация о войне декана с инвалидом волной пронеслась по Крыму. Журналисты и политики, прокуратура и чиновники Совмина недоумевают, как в голову человеку пришло судиться с инвалидом-колясочником из-за пандуса и копеечной пристройки. А когда еще узнают кто он, откуда и где работает, задаются вопросом «Он в своем уме?!». Тем, кто задал мне этот вопрос, я отвечаю, что вполне в своем, и преподает и учит студентов не только праву и справедливости, но еще и, наверное, морали и нравственности.

Я поговорил со многими и люди сходятся во мнении что здоровый человек, не проявивший снисхождения в конфликте с инвалидом не совсем здоров.

Как в Евпатории не поладили доцент и инвалид