Наталья Сергунина: У детских технопарков Москвы появилась онлайн-площадка

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что создан онлайн-ресурс, который объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-ресурс даст возможность ребятам быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии.

«Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн», - сообщила Наталья Сергунина.

По словам заместителя мэра столицы, на сайте размещаются вебинары, новости по теме, анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ. На любое из этих занятий можно записаться.

Детские технопарки Москвы созданы для профориентации детей и подростков от семи до 18 лет. Ежегодно обучение в них проходят более 150 тысяч школьников. Среди представленных областей - информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки и другие. Занятия проводятся как в рамках интенсивных курсов и проектной работы, так и в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов.