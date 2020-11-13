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Аргументы Недели Общество

На курортах Кубани ведутся съёмки сразу нескольких фильмов и сериалов

, 11:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На курортах Кубани ведутся съёмки сразу нескольких фильмов и сериалов
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае параллельно проходят съёмки нескольких фильмов и сериалов. Кинокомпании выбрали в качестве локаций такие города, как Сочи, Геленджик и другие. 

Так, в конце прошлого месяца в Геленджике стартовала работа над шестым сезоном сериала "Ищейка" о подполковнике полиции Александре Кушнир в исполнении Анны Банщиковой. 

Также на курорте "Черноморская киностудия" вместе с кинокомпанией "План 9" завершают съёмки полнометражного художественного фильма "Любовь". Проекту оказывает финансовую поддержку Минкульт РФ. Драму про любовь режиссирует Николай Хомерики. В фильме играют Ольга Бодрова, Валерий Степанов и другие. 

В кубанской столице и других городах края запустили съёмки сериала "Менталистка" по заказу "России 1". Главная героиня — звезда популярного шоу "Битва магов" в исполнении Александры Власовой. Режиссёром проекта выступил Александр Баранов, известный зрителям "Ёлками-2", "Участком" и другими картинами. В сериале с элементами детектива также снимаются Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец и другие актёры. 

В ВДЦ "Орлёнок" прошли съёмки фэнтези-фильма "Легенды "Орлёнка". В картине снялись Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, сами пионеры и воспитанники школы номер тридцать поселка Новомихайловского. На экраны фильм должен выйти осенью следующего года. 

В Сочи и Абхазии завершена работа над сериалом "Нежность" с Викторией Исаковой в главной роли. Снимались в проекте также Константин Хабенский, Анна Михалкова, Юлия Пересильд и другие. Премьера драмы должна состояться в этом году. 

В краевом министерстве курортов рассказали, что съёмки поддерживает администрация региона.

Kub