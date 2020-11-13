Дистанционное обучение 6-11 классов позволило предотвратить рост заболеваемости в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при общем росте заболеваемости коронавирусом среди учащихся средней и старшей школы увеличения числа заболевших не зафиксировано.

По словам вице-мэра столицы, с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза. Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной - среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале месяца.

«Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тыс. человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тыс. Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%. Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тыс. человек», - сообщила вице-мэр.

Анастасия Ракова рассказала, что следующим этапом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов:

«Это решение поддержано федеральным органом власти - приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе»



Вице-мэр Москвы сообщила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в начале октября все школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября 500 тыс. учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы.