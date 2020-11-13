В Ростовской области ужесточили ограничения по коронавирусу

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13 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление об ограничительных мерах из-за коронавирусной инфекции.

В новом постановлении закреплены поправки, которые накануне обсуждались на заседании регионального оперштаба. Согласно документу, теперь на территории области обязанность носить маски распространяется на парковки и лифты, а детей младше 14 лет запрещено пускать в супермаркеты и торговые центры без сопровождения взрослых.

Кроме того, новый документ уточняет, что решение о приостановке плановой медпомощи не касается случаев курсового и программного лечения пациентов, оказания высокотехнологичной медпомощи.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности вновь продлен в соседнем Краснодарском крае.