В Ростовской области ужесточили ограничения по коронавирусу
13 ноября 2020, 11:03[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление об ограничительных мерах из-за коронавирусной инфекции.
В новом постановлении закреплены поправки, которые накануне обсуждались на заседании регионального оперштаба. Согласно документу, теперь на территории области обязанность носить маски распространяется на парковки и лифты, а детей младше 14 лет запрещено пускать в супермаркеты и торговые центры без сопровождения взрослых.
Кроме того, новый документ уточняет, что решение о приостановке плановой медпомощи не касается случаев курсового и программного лечения пациентов, оказания высокотехнологичной медпомощи.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности вновь продлен в соседнем Краснодарском крае.
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