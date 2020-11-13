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Зарплаты чиновников, отвечающих за развитие моногородов, больше бюджета самих городов

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Зарплаты чиновников, отвечающих за развитие моногородов, больше бюджета самих городов

В 2020 году дефицит государственного бюджета показал рекорд. Это обострило проблему неэффективности бюджетных расходов. Аудиторы Счётной палаты считают, что расходование государственных средств не всегда обосновано и целесообразно.

Очень часто при выделении денег из резервов, уточнение показателей реализации государственных программ не производится. В комитете Совета Федерации по экономической политике сообщили премьеру Михаилу Мишустину о необходимости проведения проверки финансирования корпораций, государственных программ развития российских субъектов.

Мониторинг заработных плат чиновников, отвечающих за развитие моногородов, показал, что их объём больше бюджета самих городов. Подобная ситуация сложилась и в деятельности институтов развития Дальнего Востока. Огромные деньги уходят на оплату труда персонала, занимающегося государственными проектами.

Дополнительной проблемой стала осторожность чиновников в расходовании бюджетных средств для реализации тех или иных проектов. Российский чиновник, боясь ошибок  в расходе целых средств и последующих наказаний, предпочитает не рисковать. По этой причине выделяемые государством деньги остаются невостребованными.

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