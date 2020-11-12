Единорос Козлов требует больше средств в бюджете для обманутых дольщиков

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12 ноября 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов следует предусмотреть дополнительные средства для обманутых дольщиков. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился депутат столичного парламента единорос Александр Козлов.

«На заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию был рассмотрен проект бюджета города Москвы на 2021 год. В целом комиссия поддержала проект бюджета и рекомендовала его к принятию в первом чтении. Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год», - сказал Александр Козлов.

По его словам, проблема обманутых дольщиков - тех, кто купил квартиру, но никак не может получить ключи из-за недобросовестности застройщика - актуальная для всего города. «Я представляю в парламенте интересы жителей ТиНАО. «Новая» Москва динамично развивается в последние годы. В нашем округе вопрос стоит особенно остро. Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов», - добавил Александр Козлов.

Как отметил депутат, в последние годы Москва успешно решает проблему дольщиков.

«В 2020 году более 2,6 тыс. человек из числа тех, кто пострадал от недобросовестного застройщика, получили ключи от своих квартир. В эксплуатацию сдали 20 проблемных домов. Всего с 2011 года властям Москвы удалось решить проблемы почти 19 тыс. дольщиков. На федеральном уровне решение проблемы обманутых дольщиков активизировалось в 2017 году, когда был принят закон, предусматривающий механизмы достройки жилья либо выплаты компенсаций. Целью этого закона была ликвидация последствий работы старой модели долевого участия: так называемого котлового сбора средств. Государство взяло на себя обязательства по финансированию затянувшихся строек, ввело механизмы передачи объектов новым инвесторам. Также была введена и принципиально другая модель долевого участия: с помощью эскроу-счетов. По этой схеме застройщик не имеет доступа к деньгам дольщиков до завершения строительства, а работы ведутся на кредитные средства», - заключил Александр Козлов.