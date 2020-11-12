ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

МФЦ Челябинской области проходят реорганизацию

, 22:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

МФЦ Челябинской области проходят реорганизацию
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Это не скажется на работе офисов и качестве обслуживания населения.

Как сообщает «МК-Урал», в регионах завершается процесс перевода МФЦ на централизованную схему управления. Такие рекомендации дало Минэкономразвития РФ.

Для этих целей было создано областное автономное учреждение «МФЦ Челябинской области». Его руководитель Дмитрий Язовских пояснил, что реорганизация предполагает объединение муниципальных МФЦ в одно учреждение. По его словам, это благоприятно скажется на работе центров  – сократятся очереди, ведь будет увеличено количество сотрудников, которые будут заниматься непосредственно оказанием услуг. 

Все МФЦ будут работать по прежнему графику и в тех же офисах. Напомним, в регионе работает 43 многофункциональных центра и 14 филиалов.

 

 