В московских КТ-центрах провели более 300 тысяч КТ-исследований

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12 ноября 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Амбулаторные центры компьютерной томографии рекомендованы к созданию в регионах по опыту Москвы, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Благодаря организации амбулаторных КТ-центров Москва смогла обеспечить быструю и доступную диагностику пациентов с подозрением на COVID-19. Высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары. За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тыс. КТ-исследований. Сейчас в Москве работает 22 КТ-центра. Минздрав России рекомендовал регионам создать амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в Москве амбулаторные КТ-центры были созданы еще в апреле на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Они работают в круглосуточном режиме.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Способ достаточно точный, а результат его готов через 15 минут. Чувствительность компьютерной томографии составляет 92-97%.

Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

«В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения», - пояснили в штабе.

Координатором работы КТ-центров стал референс-центр. Врачи-эксперты референс-центра обеспечивают соблюдение единых стандартов КТ-диагностики легких каждым из врачей-рентгенологов амбулаторных центров. У врачей-экспертов референс-центра есть онлайн-доступ к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС), в «облако» которого поступают все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. Специалисты проводят вторичные описания исследований (дают второе мнение) в сложных случаях, а также в случаях, когда врачи амбулаторных центров обращаются за помощью к более опытным коллегам. Помимо этого, в задачи входит проведение выборочных проверок качества описаний, сделанных врачами амбулаторных КТ-центров, а также первичное описание исследований (первое мнение) в случаях, когда не хватает ресурсов амбулаторного КТ-центра.