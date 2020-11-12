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Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве
Новый год, фото: pixabay.com

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об условиях проведения новогодних корпоративов в столице в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Корпоративы разрешено проводить во всех столичных ресторанах, но праздник будет ограничен временем работы заведений - до 23.00. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, одновременно в заведении не может присутствовать более 50 человек. 

Эти требования распространяются и на мероприятия, которые планируют проводить в офисах организаций.

Количество новогодних корпоративов сократилось вдвое, сообщила специалист по маркетинговым услугам Лариса Фортуна.

НС

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