Других ученых у меня для вас нет!

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12 ноября 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

На днях стало известно, что долго продумываемая и тщательно подготовленная совместная экспедиция Курчатовского института и МЧС России к местам радиоактивных захоронений в Арктике в 2021 году, вероятно, не состоится. Такое решение приняло Миннауки с подачи некоторых высокопоставленных ученых.

Российская академия наук (РАН), ставшая после реформы 2013 года фактически богоугодным заведением, также как вся страна лихорадочно зарабатывает деньги. Причем, как ласковый теляти сосет двух маток: российский бюджет и иностранных партнеров в рамках международной научной кооперации. Причем, кооперации странной: с иностранной стороны новейшее измерительное оборудование, современные лаборатории с неконтролируемым спутниковым Интернетом, исследованиями тех же течений, что запрещено нашим российским ученым. Со стороны России же, свободный доступ иностранцев в стратегически важные для нас районы, в том числе, в Арктике.

Зачем им это? Для того чтобы флот, особенно подводный, оперировал в неком бассейне Мирового океана, нужны «знания о среде», как говорят военные гидрографы. А чтобы их получить, нужны непосредственные экспедиции на место. Американцев крайне интересовал черноморский бассейн, и под видом исследований сероводородного заражения, они проводили очень детальные гидрофизические съемки. Когда-то Союз их в свою зону не пускал, но защита рухнула и в наши воды именно под видом международного сотрудничества и проектов рванула американская флотская разведка. Был даже такой проект: «Партнерство во имя мира», которую остряки переименовали в антагонистический слоган «НАТО во имя мира, аминь».

В рамках этого самого «партнерства» нищая российская и украинская наука делала работу в море за такой же нищий госсчет, но все первичные данные о среде в рамках международных проектов передавали «научным партнерам»! «Первичные данные» - это было главным условием «коллег».

Сегодня, конечно, пара сотня для некоторых наших ученых уже не деньги. Тех из них, кто лоббирует интересы «международного научного сотрудничества» и пробивает допуск иностранцев в важные для безопасности страны акватории, щедро одаривают зарубежными грантами, приглашают читать оплачиваемые лекции, участвовать в престижных конференциях.

Умнейшему антисоветчику Бжезинскому приписывают фразу: «500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?». Российские ученые, получающие российские рубли из российского бюджета, но отчитывающиеся за эти рубли публикациями в американских научных журналах или участием в европейских конференциях, или привлечением китайских грантов в качестве внебюджетных источников, абсолютно не испытывающие от этого ни унижения, ни стыда, они чьи? Российские? Или уже нет…

Новое научное расследование «Ученые-Иудушки» читайте в свежем номере «АН».