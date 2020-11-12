Латвийский профессор: Наше общество пропитано ненавистью к различным группам

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как оказалось, не все латвийцы толерантно относятся с секс-меньшинствам. Более того, некоторые даже агрессивно.

Латвийские СМИ до сих пор обсуждают случай, который произошел средь бела дня в одном районе Риге: на профессора Рижского университета имени Страдыня Дениса Ханова было совершено нападение из-за его сексуальной ориентации. Менее недели назад на профессора и его спутника жизни напали двое мужчин. Они оскорбляли Ханова и даже попытались развязать драку.

«Я предупредил, что вызову полицию, но тогда они стали более агрессивными. Я вынужден был скрыться в цветочном киоске и закрыть дверь. Но это их не остановило: один из них обнажился, стянул штаны, прижался гениталиями к стеклу двери киоска и стал кричать, чтобы я открыл дверь. Когда мы будем говорить, что мы терпимое общество, у нас все хорошо, хотят что-то делать в своей спальне – пусть делают, мы люди доброй воли – нет. Мы все, вне зависимости от расы, нации, этнического происхождения, языка, мы – общество, пропитанное ненавистью. Не к одной группе. И, к сожалению, основная тенденция – оправдание насилия. И оно будет распространяться дальше. Нужно идти в полицию и писать заявление. Я сам прошел через это. Не стоит бояться: все офицеры, которые фиксировали мой случай, были предельно внимательны и поддерживали нас», - заявил латвийским СМИ профессор.

Ясно одно, латвийское общество пока не может принять официально отношения между однополыми гражданами…