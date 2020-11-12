Полковник КГБ ЛССР в отставке: Латыши, прошедшие лагеря, никогда не забывали о прошлом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депортация латышей, фото: соцсети

18 ноября Латвия отметит День независимости. Это важный государственный праздник. Маленькая страна перенесла много горя, боли и оккупаций. Но выстояла и вернула себе независимость. Но до сих пор вопрос оккупации, депортации стоит остро. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Вопрос о депортациях латышей в Сибирь – больной вопрос. Есть мнение у российской стороны, что латыши сами уезжали и вывозили семьи…

-К сожалению, этот вопрос, как вы правильно отметили, очень больной вопрос. В Латвии было две депортации – 1941 года и 1949 года. Это были массовые депортации. Что касается 1941 года, то эта депортация была разработана еще в 1939 году в Москве. С чем это было связано? Цель – «убрать» несогласных с новой идеологией страны Советов. Каким образом латыши могли устроить себе депортацию? Сами себя загоняли в вагоны тысячами? Зачем им это? Чтобы прибыть в Сибирь и жить порой в нечеловеческих условиях? Просто глупость.

-Как проходила депортация в июне 1941 года?

-Все проходило под покровом ночи: с 13 на 14 июня было депортировано более 15 000 жителей Латвии. Среди них были и маленькие дети. Этих людей просто арестовывали, без суда и следствия, и отправляли. И тут речь даже не идет о простых людях… Ссылали интеллигенцию и тех, кто занимал руководящие посты. Происходила чистка. Людям давали час на сборы. Понятно, что они ничего не могли сделать со своим имуществом: могли только взять то, что можно было унести. А остальное имущество отходило новому советскому государству. И это разве можно назвать добровольным отъездом?

-Политика России – не было никакой оккупации…

-Если не было, то зачем же тысячи людей были тогда депортированы? Если люди довольны властью, встречают ее с цветами, то и живут тогда по законам этой власти. Так? Зачем, если все довольны, ссылать людей? Просто подумайте. Оставлять свою землю, родину и уезжать в неизвестность?

-Насколько я знаю, то в 1949 году жителей Латвии ссылали именно в Сибирь. Это так?

-Да. Ссылали несогласных и подозрительных в районы Красноярского края, Омска, Новосибирска, Томска, Иркутска. Ссылали на такие «вольные поселения»… Я бы назвал, что это были специальные поселения без права долгое время жить в Латвии. Кстати, в 1949 году было депортировано более 30 000 семей со всей Прибалтики.

-А как жили латыши в Сибири? Привыкали?

-Человек ко всему привыкает. А что оставалось делать? До места ссылки, конечно, доезжали не все: многие умирали в дороге. Условия депортации были нечеловеческие: вагон для скота, холод, голод. Грудные дети погибали быстро и их просто выбрасывали охранники из вагона. Даже не хоронили. А латыши привыкали.

-Как к ним относилось местное население?

-Думаю, что сперва присматривалось, а потом многие ссыльные латыши стали незаменимы. Объясню. Вы знаете, что латыши умеют обустроить свой быт, хозяйственные, да и менталитет спокойный. Они уживались, обшивали многих, работали в школах учителями, были грамотными. Это очень ценилось в Сибири. Я говорю о тех латышах, которые были отправлены на «специальные поселения».

-А почему же тогда многие латыши не вернулись потом в Латвию?

-Причин много. Был, конечно, страх. Страх того, что вновь могут посадить. Были и такие, которые нашли свою любовь в Сибири, и не захотели уезжать. Были те, которые уже занимали хорошие посты, например, в поселке или крупной деревне. А были и такие, которым запрещали жить в крупных городах. Много причин. Но то, что эти люди сохранили свой язык, традиции, культуру – факт. Я это точно знаю. Так что независимость наше государство получила через боль, смерть, слезы.

-Благодарю.