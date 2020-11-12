Охрана Дегтярева обойдется Хабаровскому краю в 33 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края заплатит за охрану врио губернатора региона Михаила Дегтярева до 33 миллионов рублей из бюджета, указывают «Открытые медиа», ссылаясь на сайт госзакупок.

Согласно условиям контракта, пишет издание, на протяжение года с момента заключения договора «высшее должностное лицо региона» будут охранять семь человек 24 часа в сутки. То есть, охрана Дегтярева будет стоить казне края 4,5 млн рублей на каждого охранника. Чтобы защищать краевого главу, телохранители смогут использовать оружие и электрошокеры. Кроме того, они будут проверять помещения, в которых должен будет появляться Дегтярев, на предмет взрывчатых средств и т.д.

Охранники не должны вступать в разговоры с гражданами, поднимать какие-либо свертки или пакеты.

В октябре «Открытые медиа» уже указывали на то, что власти Хабаровского края проводили конкурс на услуги охраны врио главы региона, тогда контракт был заключен только на месяц. Его сумма составляла 800 тысяч рублей.

Ранее Дегтярев сам признавался, что намерен усилить охрану, поскольку «не чувствует себя в безопасности». Напомним, что несмотря на частые упоминания в СМИ и соцсетях, в регионе Дегтярев не пользуется популярностью жителей. Согласно рейтингам, по числу положительных упоминаниях в социальных медиа он находится на 85 месте из 85 глав субъектов РФ.