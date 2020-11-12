Сергунина: более 1000 пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более одной тысячи переводов на благотворительность сделали москвичи с помощью онлайн-сервиса, запущенного на портале Мэра и Правительства Москвы 16 октября. Сделать адресное пожертвование теперь можно на сайте mos.ru в разделе «Мои платежи». С инициативой о создании такого инструмента выступили сами благотворители. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Как показали первые несколько недель работы сервиса, москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например коммунальных. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше одной тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Город активно поддерживает благотворительные организации. В этом году они получили свыше 300 миллионов рублей, в том числе 67,7 миллиона рублей, выделенных благотворительным проектам в рамках конкурса грантов Мэра Москвы для НКО.

Новый сервис пока функционирует в тестовом режиме. Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица. Также продолжается сбор предложений по его работе. Их могут высказать как благотворительные фонды, так и горожане.

Например, есть инициатива ввести автоматически повторяемые платежи. Благодаря им взаимодействие пользователей с сервисом станет удобнее, так как сумму пожертвования не придется вводить каждый раз, она будет списана в установленные сроки.

«Наша организация была инициатором создания нового благотворительного сервиса. Мы уверены, что он поможет москвичам приобщаться к благотворительной деятельности на регулярной основе», — отметила Ольга Рустамова, исполнительный директор международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

Зарегистрированные в Москве благотворительные фонды и объединения (а их более трех тысяч) могут присоединиться к проекту. В список партнеров войдут только проверенные и зарекомендовавшие себя организации. На сайте «Душевная Москва» фонды будут регулярно публиковать отчеты о том, на что направлены средства. Кроме того, все участники программы получат рассылку с подробным отчетом о собранных средствах, количестве пользователей, средней сумме платежа и другой важной информацией.

«С таким сервисом наш фонд приобретает дополнительную финансовую поддержку и о нас узнают еще больше людей, которые могут рассказать об этом другим», — добавила Наталья Москвитина, генеральный директор фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».

Идея создания такого сервиса была озвучена на встрече Сергея Собянина с волонтерами, руководителями благотворительных фондов и НКО.