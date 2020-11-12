Сергунина: За 5 лет Москва выделила более 1,5 млрд руб на гранты социальных проектов НКО

Более тысячи социально значимых проектов с 2016 года стали обладателями грантов Мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО). Объем выделенных по этой программе средств за пять лет превысил полтора миллиарда рублей, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, во время онлайн-встречи с представителями благотворительных организаций.

«Конкурс грантов Мэра Москвы некоммерческим организациям является одной из крупнейших в мире городских программ поддержки НКО. Только за последние пять лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив. Более одной тысячи проектов получили финансирование на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей», — сказала Наталья Сергунина.

В 2020 году победителями конкурса грантов Мэра Москвы стали 183 некоммерческие организации, причем 125 из них впервые получили поддержку города. Число заявок превысило тысячу, а совокупный размер финансирования достиг 400 миллионов рублей.

По словам Натальи Сергуниной, сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, в том числе шесть тысяч социально ориентированных. За последние семь лет общее число подобных НКО увеличилось более чем на 80 процентов.

«Для некоммерческих организаций в городе создана сеть из 11 специализированных коворкинг-центров. Они расположены в разных округах Москвы и оказывают бесплатные услуги для НКО. В каждом есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Посетители могут использовать переговорные комнаты и отдельные рабочие места, а также проводить мероприятия. Сотрудники коворкинг-центров помогают организовать фото- и видеосъемку, консультируют по различным вопросам. Только с начала этого года рабочими местами в них воспользовались три тысячи раз, за печатью полиграфической продукции НКО обратились 1,2 тысячи раз, за консультациями — 2,5 тысячи раз», - отметила заммэра.

В столице также работает портал «Душевная Москва». Это информационный ресурс, где некоммерческие организации могут разместить презентационные материалы, новости, анонсы мероприятий и привлечь партнеров, волонтеров и горожан.