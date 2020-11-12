Алексей Текслер озвучил возможность новых ограничительных мер из-за коронавируса

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12 ноября 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Они могут быть введены в случае увеличения заболеваемости в регионе.

По словам губернатора, старшеклассники и студенты средних и высших учебных заведений могут быть переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия могут быть либо отменены, либо будут ограничены по количеству их участников. Если сейчас заполняемость кинотеатров, театров и других учреждений возможна на 30-35% согласно требованиям Роспотребнадзора, то в случае ухудшения эпидобстановки, этот показатель снизится до 20-25%. Также могут быть введены ограничения на работу общепита, в первую очередь, в ночное время.

Алексей Текслер отметил, что пока обстановка позволяет не принимать такие решения.

«Но, как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем. Все, как всегда, зависит только от нас»,- сказал губернатор.

Между тем, сегодня стало известно, что с 16 ноября переводит студентов на дистанционное обучение в ЮУрГУ. В привычном формате будут проводиться только те занятия, на которых используется уникальное лабораторное оборудование или специализированное программное обеспечение.