МВД РФ может разрешить россиянам управлять автомобилем до совершеннолетия
12 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]
В России сейчас разрешается сдать экзамен на автомобильные права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18 лет. В МВД считают, что россиянам можно разрешить управлять автомобилем до совершеннолетия, в 17 лет, но до исполнения 18 лет поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника» с правами категории B.
Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» подготовила Госавтоинспекция. Законопроект МВД направлен в правительство и проходит экспертизу в Аналитическом центре при кабмине.
В МВД считают, что за год полученные в автошколах знания и навыки вождения теряются, поэтому лучше разрешить подросткам сесть за руль сразу после сдачи экзаменов.
Порядок вождения и требования к наставникам обозначат позднее в постановлении правительства.
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