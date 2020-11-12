МВД РФ может разрешить россиянам управлять автомобилем до совершеннолетия

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В России сейчас разрешается сдать экзамен на автомобильные права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18 лет. В МВД считают, что россиянам можно разрешить управлять автомобилем до совершеннолетия, в 17 лет, но до исполнения 18 лет поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника» с правами категории B.

Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» подготовила Госавтоинспекция. Законопроект МВД направлен в правительство и проходит экспертизу в Аналитическом центре при кабмине.

В МВД считают, что за год полученные в автошколах знания и навыки вождения теряются, поэтому лучше разрешить подросткам сесть за руль сразу после сдачи экзаменов.

Порядок вождения и требования к наставникам обозначат позднее в постановлении правительства.