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Аргументы Недели Общество 13+

МВД РФ может разрешить россиянам управлять автомобилем до совершеннолетия

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

МВД РФ может разрешить россиянам управлять автомобилем до совершеннолетия
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В России сейчас разрешается сдать экзамен на автомобильные права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18 лет.  В МВД считают, что россиянам можно разрешить управлять автомобилем до совершеннолетия, в 17 лет, но до исполнения 18 лет поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника» с правами категории B.

Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» подготовила Госавтоинспекция.  Законопроект МВД направлен в правительство и проходит экспертизу в Аналитическом центре при кабмине.

В МВД считают, что за год полученные в автошколах знания и навыки вождения теряются, поэтому лучше  разрешить подросткам сесть за руль сразу после сдачи экзаменов. 

Порядок вождения и требования к наставникам обозначат позднее в постановлении правительства.

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