Спать в одной кровати с животными - плюсы и минусы

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12 ноября 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Авиталь Гимельфарб ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Очень часто наши пушистые друзья спасают нас от одиночества и помогают нам уснуть. Как приятно зимним вечером обнять пушистый комочек.

Животные и вправду дарят нам много положительных эмоций. Дело в том, что при контакте с ними у нас вырабатываются такие гормоны счастья, как серотонин и дофамин. К слову, по данным Европейских учёных, 60% кошек и собак спят в постели с хозяевами. Тут играет роль и проявление безусловной любви, которые демонстрируют питомцы. Особенно хорошо с этим справляются собаки. Многие люди, особенно городские жители, после напряжённого рабочего дня чувствуют себя одиноко и не могут «отпустить» проблемы. Животные в таких случаях помогают расслабиться и предотвратить бессонницу. Так, экс-солистка группы «Блестящие», ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала фото в соцсетях, на котором певица запечатлена в кровати со своим любимым животным.

Ученые из Калифорнийского университета утверждают, что сон с собаками очень даже полезен, ведь они способны повышать иммунную систему их владельцев. Дело в том, что ночью животное делится не только своей энергетикой, но и так называемыми иммунными телами.

Однако, помимо всех этих приятных плюсов, есть и значительные минусы в привычке спать со своими питомцами. Врачи ветеринарной клиники СанаВет считают, что если у Вашего питомца есть привычка спать вместе с вами, то вы можете заразиться от него заболеваниями, которые называются зоонозами. Наиболее часто заражение различными паразитами и гельминтами происходит через яйца, которые находятся на шерсти и лапах животного и при контакте переходят к человеку. Причем признаки заболевания у собаки или кошки могут отсутствовать.