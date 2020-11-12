В Москве прошла научно-практическая конференция по противодействию коррупции

В Москве прошла научно-практическая конференция по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Департамента региональной безопасности города Москвы.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой конференция проведена в формате вебинара при технической поддержке Московского городского университета управления Правительства Москвы.

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы проведена научно-практическая конференция по вопросам реализации в органах исполнительной власти города Москвы государственной политики в области противодействия коррупции.

На конференции выступили представители Администрации Президента Российской Федерации, Минтруда России, общественных организаций, правоохранительных органов и высших учебных заведений, изучающие вопросы организации профилактики и противодействия коррупции в Российской Федерации. Также в вебинаре приняли участие более 100 руководителей различного звена органов исполнительной власти города Москвы, отвечающих за реализацию требований законодательства о противодействии коррупции.

Основными темами обсуждения на конференции стали актуальные проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, вопросы реализации и совершенствования механизмов предупреждения коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организациях, а также правоприменительная практика в сфере противодействия коррупции.