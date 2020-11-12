Записаться на ПЦР-тестирование в Москве стало проще

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12 ноября 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в поликлиниках увеличили более чем на тысячу. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидобстановка в столице остается напряженной: ежедневно в Москве выявляют несколько тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4 тыс. 860, а в детской сети – 1 тыс. 170. Итого общий объем превысит 6 тыс. ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше», - рассказала вице-мэр.

Анастасия Ракова напомнила, что взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Также сдать ПЦР-тест могут дети - для них открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.