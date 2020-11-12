Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на более ранний срок

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Очередные каникулы в московских школах будут уже зимой, так как каникулы в октябре были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не озвучивалось.

"В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние", - сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, будут ли в школах каникулы в ноябре.