Фитнес-клуб сети Paris Life в Чертаново закрыт из-за нарушений антиковидных мер

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12 ноября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в фитнес-клубе сети Paris Life в Чертаново, деятельность организации приостановлена до решения суда. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

«С целью контроля за выполнением требований, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, специалистами управления Роспотребнадзора по Москве было проведено обследование фитнес-клуба сети Paris Life, по адресу: ул. Кировоградская, д. 23А. В ходе обследования были выявлены серьезные нарушения санитарных правил, а именно: все помещения фитнес-клуба не обеспечены системами для обеззараживания воздуха, дезинфекционный режим на объекте полностью неорганизован, ответственный сотрудник не владеет методикой приготовления дезинфицирующего средства. Обработка контактных поверхностей в полной мере не проводится, санитайзеры не установлены», - сказал Дмитрий Омелич.

Он добавил, что в фитнес-клубе также не осуществляется контроль за использованием посетителями масок и перчаток.

«Ввиду выявленных нарушений ответственное юридическое лицо будет уведомлено о составлении протокола о временном запрете деятельности, материалы дела будут направлены в суд», - пояснил Дмитрий Омелич.

Эксперт отметил, что по решению суда юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб., либо организация будет закрыта на срок до 90 суток.